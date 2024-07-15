Steven Caulker'ın yeni adresi şaşırttı: 2 yıllık anlaşma sağlandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Ajansspor
15 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 15:52
TFF 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması da giyen Steven Caulker ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nden savunmaya kritik bir transfer geldi. Ankara ekibi eski Fenerbahçeli yıldız ismi kadrosuna kattı.
STEVEN CAULKER İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA
Ankara Keçiörengücü, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Karagümrük'te forma giyen Steven Caulker ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağladı.
Caulker son olarak FC Malaga City Academy'de oyuncu-antrenör olarak görev aldı.
118 MAÇTA 9 GOL-9 ASİST
Steven Caulker; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 118 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 9 da asist yaptı.
32 yaşındaki stoper uzun yıllar İngiltere Premier Lig ve Championship'de top koşturdu.
Kaynak: Ajansspor