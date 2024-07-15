Steven Caulker'ın yeni adresi şaşırttı: 2 yıllık anlaşma sağlandı

15 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 15:52

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Tiago Çukur'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Tiago Çukur'un yeni adresi belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ankara Keçiörengücü'nden savunmaya kritik bir transfer geldi. Ankara ekibi eski Fenerbahçeli yıldız ismi kadrosuna kattı.

STEVEN CAULKER İLE 1+1 YILLIK ANLAŞMA

Ankara Keçiörengücü, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Karagümrük'te forma giyen Steven Caulker ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağladı.

Caulker son olarak FC Malaga City Academy'de oyuncu-antrenör olarak görev aldı.

118 MAÇTA 9 GOL-9 ASİST

Steven Caulker; Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 118 maçta forma giydi ve 9 gol atıp 9 da asist yaptı.

32 yaşındaki stoper uzun yıllar İngiltere Premier Lig ve Championship'de top koşturdu.