Süper Lig devinden Federico Chiesa hamlesi!

29 Temmuz 2024 13:11 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:12

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle dikkat çeken Beşiktaş, kanat ve stoper bölgesi için de üst düzey isimlerle temaslarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TAN CHİESA HAREKATI!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Juventus forması giyen Federico Chiesa ile ilgili bilgi aldı.

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen İtalyan oyuncunun önceliğinin İngiltere olduğu ifade edildi.

Juve'den ayrılmaya karar vermesi halinde Premier Lig'den bir takıma imza atmak istediği vurgulandı.

44 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Torino ekibi, 26 yaşındaki kanat oyuncusunu 2022 yılında 44 milyon euroya Fiorentina'dan kadrosuna katmıştı.

131 MAÇTA 32 GOL-23 ASİST

Juventus'ta toplamda 131 maça çıkan Chiesa, 32 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.