Süper Lig devinden Wout Weghorst harekatı!

28 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 14:10

Trabzonspor, hata yapmadan Ruzomberok'u 2-0'lık skor ile mağlup etti!

Trabzonspor, hata yapmadan Ruzomberok'u 2-0'lık skor ile mağlup etti!

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, son olarak Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Fırtına transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer golcü transferini de bitirerek Süper Lig'e de hızlı bir giriş yapmak istiyor.

FORVET İÇİN ÇALIŞMALAR HIZLANDI

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok ekibi konuk edecek Trabzonspor, forvet transferi için de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

ONUACHU TRANSFERİ ÇIKMAZA GİRDİ!

61saat sitesinde yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu için kulübüne bonuslarla birlikte 7 milyon Euro teklifi yapan Trabzonspor bu transferde istediği sonucu henüz alamadı.

WOUT WEGHORST İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Onuachu transferinde çıkmaza giren bordo-mavili takım, alternatif isimlere yöneldi ve son olarak İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst ile görüşmelere başladı.

Championship ekibinden izin alan Trabzonspor oyuncu için ikna çabalarında önemli mesafe katettiği ifade edildi.

TRABZONSPOR ÇOK İSTİYOR

Yaklaşık on gündür süren görüşmelerde Trabzonspor’un oldukça istekli olduğu ifade ediliyor.

Kulübün oyuncuyu ikna ettikten sonra Burnley’ye resmi teklif yapması ve transferi resmen bitirmesi bekleniyor.

BAŞKAN DOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı programda Onuachu'nun haricinde bir forvetle daha görüştüklerini duyurarak adının basına düşmediğini ve iki ismi de alabileceklerini ifade etmişti.

O yıldızlardan birinin Wout Weghorst olduğu ortaya çıktı.

30 MAÇTA 7 GOL-4 ASİST

İngiliz ekibi Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki Wout Weghorst, geçetiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 7 gol atarken 4 de asist yaptı.

Hollandalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında gösteriliyor.