Sürpriz ayrılık kapıda: Fenerbahçe'nin yıldızına İtalyan devi kanca attı!

29 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:44

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hırvat kaleci Dominik Livakovic'e İtalya'dan talip çıktı. Sezon sonunda ayrılık gerçekleşebilir. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz sezon zaman zaman performansıyla eleştirilen Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Jose Mourinho​ yönetiminde kendini buldu.

Yeni sezonda sarı-lacivertli takımın dikkat çeken isimlerinin başında gelen Hırvat file bekçisine sürpriz bir takım talip oldu.

NAPOLİ​ KANCA ATTI

Fenerbahçe​'nin geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 29 yaşındaki file bekçisine İtalyan devi Napoli talip oldu.

Sabah'ın haberine göre; Kalecisi Alex Meret'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Napoli, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

SEZON SONU AYRILIK OLABİLİR

Haberin detayında, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi halinde Livakovic'i sezon sonunda satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

DOMİNİK LİVAKOVİC'İN PERFORMANSI

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 Haziran ayının sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Hırvat kaleci, bu sezon 11 resmi maçta kaleyi korurken 4 maçta kalesini gole kapattı. Livakovic bu maçlarda toplam 13 gol yedi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini de 59 kez koruyan Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 11 milyon euro civarında gösteriliyor.