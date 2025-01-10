Suudi Arabistan Ligi'nde Türk derbisi: Fatih Terim'in Al Shabab macerası kötü başladı!

10 Ocak 2025 22:55 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 23:20

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim çıktığı ilk lig maçında Merih Demiral'ın forma giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Maçta Merih Demiral, kendi kalesine gol attı İşte detaylar...

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Fatih Terim​, Al Shabab​'ın başında ligde ilk maçını kaybetti. Fatih Terim, Al Shabab ekibiyle Suudi Arabistan Pro Lig'deki ilk maçında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli​'ye 3-2 yenildi.

Suudi Arabistan Pro Lig’inin 14. haftasında Al Ahli ile Al Shabab karşı karşıya geldi. Al Ahli, Ivan Toney’nin 45. saniyede attığı golle Al Shabab karşısında 1-0 öne geçti. 13. dakikada Veiga'nın golüyle ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı ve Fatih Terim'in öğrencileri soyunma odasına 2-0 geride girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Al Ahli, 48. dakikada Balobaid'in fileleri havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Al Shabab, 72. dakikada Merih Demirel'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye indirirken, 90+5. dakikada Aljuwayr'ın ağları sarsmasıyla 90 dakikada Al Ahli'nin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Terim, ilk lig maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Fatih Terim, Al Shabab'ın başında çıktığı ilk maçta Kral Kupası'nda Al Fayha'yı 2-1 yenmişti.