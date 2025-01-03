Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan hakkında dedikodulara son verdi!

03 Ocak 2025 19:23 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 19:34

Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile kariyerinin sonuna doğru yaklaşıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ronaldo'nun

Son günlerde Suudi Arabistan​'dan ayrılacağı konuşulan Al Nassr​'ın yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo​, dedikodular hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu dile getirdi.

"BURADA MUTLUYUZ"

Suudi Arabistan'da yeni bir hayata başladıklarını açıklayan Cristiano Ronaldo, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda hala yoldayız, hala gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

Al Nassr'da kupalar kazanmak istediğini belirten Portekizli yıldız, "Al Nassr'ın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Bu yılın Al Nassr için iyi geçeceğine inanıyorum" dedi.

SEZON KARNESİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr'da 19 maça çıkarken bu müsabakalarda 16 gol attı ve 3 asist üretti.