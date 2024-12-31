Talisca transferi yatıyor mu? Suudi basını büyük krizi yazdı

31 Aralık 2024 11:20 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 11:36

Fenerbahçe'nin aylardır çözmeye çalıştığı Anderson Talisca transferi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi basını, sambacının menajerinin bitmeyen istekleri nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiğini öne sürdü. İşte detaylar...

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Mutlak şampiyonluk parolasıyla çıktığı Süper Lig​'in ilk yarısında beklentileri karşılayamayan ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, ara transfer​ çalışmalarına büyük mesaj harcarken, kadroya katılmasına kesin gözüyle bakılan Anderson Talisca​ için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını, Fenerbahçe​'nin transferi için Al-Nassr​ ile prensipte anlaştığı Brezilyalı yıldızın menajerinden kaynaklı problemler nedeniyle transferin çıkmaza girdiğini yazdı.

GÖZÜ DAHA FAZLA PARADA

Arriyadiyah'ta yer alan habere göre Al Nassr için sözleşme feshi konusunda pazarlıklarını sürdüren Talisca'nın menajerinin bitmek bilmeyen maddi talepleri, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transferini zora soktu. Haberde, 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den, Al-Nassr'da kazandığı ücretten daha fazla para talep ettiği öne sürüldü.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte sambacıyı Türkiye'ye getirerek diğer takviye çalışmalarına ağırlık vermeyi planlıyordu. Ancak yaşanan son gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetiminin elinin kolunun bağlandığı belirtildi.

"AL NASSR SATMAYACAK" İDDİASI Öte yandan bir moral bozucu haber de yine Suudi Arabistan'da yayın yapan OKAZ'dan geldi. Haberde Al-Nassr'ın kış transfer döneminde hiçbir futbolcusunu bırakmama kararı aldığı, Talisca'nın da Fenerbahçe'ye transferinin bu nedenle yattığı belirtildi.

Al-Nassr ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Talisca, Suudi ekibinin formasıyla bu sezon 19 resmi karşılaşmada forma giyerken 10 numara, 8 golün altına imza attı.