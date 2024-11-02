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Teknik direktörle problem yaşayan Marcelo takımdan gönderildi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Kasım 2024 22:49 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 22:55
Teknik direktörle problem yaşayan Marcelo takımdan gönderildi!

Fluminense-Gremio maçında Marcelo, oyuna girmek için hazırlandığı sırada hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası yedek kulübesine geri gönderilmişti. Fluminense'nin aldığı karar doğrultusunda yapılan açıklamada Marcelo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Avrupa defterini Real Madrid​ ile sona erdirip ülkesine geri dönen Marcelo Fluminense​'den gönderildi.

Brezilya Serie A'da Fluminense'nin Gremio​ ile oynadığı maçta Marcelo, teknik direktör Mano Menezes'e söylediği şeyin ardından oyuna giremedi.

Marcelo'nun, Menezes'le yaşadığı tartışması sosyal medyada viral oldu.

Brezilya takımı Fluminense bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre kulüp, Marcelo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Tecrübeli oyuncuya emekleri için teşekkür edildi.

Teknik direktörüyle sorun yaşayan Marcelo kulüpten gönderildi

FLUMİNENSE KARİYERİ

Marcelo, Fluminense forması altında çıktığı 68 maçta 5 gol atarken 3 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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