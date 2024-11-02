Teknik direktörle problem yaşayan Marcelo takımdan gönderildi!

02 Kasım 2024 22:49 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 22:55

Fluminense-Gremio maçında Marcelo, oyuna girmek için hazırlandığı sırada hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası yedek kulübesine geri gönderilmişti. Fluminense'nin aldığı karar doğrultusunda yapılan açıklamada Marcelo ile yolların ayrıldığı belirtildi.