TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Adamcılığın önüne geçtik"

18 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:09

Ankara JW Marriott Hotel'de düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

"TARİHİMİZDE İLK DEFA PLAY-OFF OYNAMADAN KATILDIK"

Hedeflerinin 2024 olmadığını söyleyen Büyükekşi, "Bizim hedefimiz sadece 2024 değildi. Uzun zaman sonra Euro 2024'te boy gösterdik. En etkileyici performansı sergiledik. Herkesin takdirini kazandık. Tarihimizde ilk defa play-off oynamadan katıldık. FIFA sıralamasında büyük sıra atladık. Buradan herkesi milli takımı alkışlamaya davet ediyorum.

"MEVCUT SİSTEMDEKİ ADAMCILIĞIN ÖNÜNE GEÇMEYİ BAŞARDIK"

Bundan böyle de devam edecektir. Buna kalpten inanıyorum. Erkek ve kadın futbolunda C klasmanından, B klasmanına yükseldik. İnşallah bu başarılarımız devam edecek. Tartışma konusu olan hakemlere de el attık. Hakem geliştirmek için 'Hakem Akademisi'ni kurduk. Hakem atamalarında dijital hakem atama sitemini getirdik. Mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık.

"YABANCI VAR HAKEMLERİNİN LİGDE GÖREV ALMASINI SAĞLADIK"

Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. İspanya'dan sonra Avrupa'da ilk kez VAR kayıtlarını açıklayan federasyon olduk. Yabancı VAR hakemlerinin ligde görev almasını sağladık.

"KULÜPLERİN FAYDASINA SAĞLAYACAK YENİLEMELER YAPTIK"

Tesis kullanımına digital olarak da el attık. Transfer süreçlerini de digital olarak düzenledik. Artık kulüplerin TFF tesislerine gelmelerine gerek kalmadı. Tüm bunların yanı sıra kulüplerin için ne yaptık. Bunları da paylaşmak istiyorum. Transfer konusunda büyük belirsizlik vardı. Kulüplerin faydasına sağlayacak yenilemeler yaptık.

"SÜPER LİG SPONSORLUK GELİRLERİNİ 786,9 MİLYON TL'YE ULAŞTIRDIK"

Yabancı sayısını düzenledik. 3 sezonu şimdiden hazırladık. Yayın ihalesinde fayda sağlayacak ekonomik kazanç sağladık. Yayıncı haklarını beIN Media Grup ile yaptığımız anlaşma sonucu 84 milyon Dolar'dan 214 milyon Dolar'a taşıdık. Süper Lig sponsorluk gelirlerini 786,9 milyon TL'ye ulaştırdık ve rekor kırdık. Trendyol'u isim sponsoru yaptık, hakem formalarına sponsor aldık. Bu da bir ilk.

"YAYIN GELİRİNİ 3 KAT ARTTIRDIK"

Trendyol'u spokesperson yaptım. Hakemler için sponsor aldık. Bu da bir ilk. Uzun zaman sonra deplasman yasağına son verdik. E-bilet ve Passolig'de kolaylıklar sağladık. Yasa dışı futbol yayınlara da el attık. Yayın gelirini 3 kat arttırdık. E-spor, E-Süper Kupa'yı faaliyete geçirdik. Kadınlar Ligi'nin canlı yayınlanması için TRT ile anlaştık ve tarihte ilk defa maçlar düzenli yayınlanmaya başladı.