Son dakika | Ali Koç: "TFF seçimi bizim için yok hükmündedir!"

18 Temmuz 2024 13:28 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 13:32

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı.

Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

ALİ KOÇ: "BİZİM AÇIMIZDAN BU SEÇİM YOK HÜKMÜNDEDİR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. TFF seçiminin yok hükmünde olduğunu söyleyen Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim açımızdan bu seçim yok hükmündedir. Bir seçim falan yok. Olayları biliyorsunuz, yaşananları. Adayların sayısının çoğalmasının önüne geçildi. Bazı yöntemler, taktikler uygulandı. Bence hiç yakışmayan unsurlar. Ama en yakışmayanı bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Bugüne kadar gelen süreçte, imza toplama sürecinde ne yazık ki siyasetçi olsun, devlet olsun, bazı devlet erkanından insanlar kulüplere telkinlerde bulunmuştur.

"HİÇ KİMSEYİ DESTEKLEMİYORUZ"

Dolayısıyla bu bir 'seçim' değil 'seçin' dir. Sonucu one olursa olsun Fenerbahçe açısından bu seçim yok hükmündedir. Bizim hakkımızda 'orayı destekliyor, burayı destekliyor' diye haberler yapılıyor. Hiç kimseyi desteklemiyoruz. Biz demokrasiye inandığımız için bugün buradayız.

"OYUMUZU BOŞ KULLANACAĞIZ"

Kürsüye çıktığımızda görüşlerimizi net bir şekilde ifade edeceğiz. Oyumuzu da boş kullanacağız. Türk sporu her geçen gün özgür olmaktan çok uzak bir noktaya giriyor. Kendi seçimleri adil olmayan demokratik olmayan bir kurum, Türk futbolunda adaleti nasıl sağlar.

"DAVAMIZI ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIYORUZ"

Biz Fenerbahçe olarak futbolun içinde bulunduğu durumla yegane mücadele eden kulübüz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mücadeleye devam edeceğiz. Ancak her geçen gün içeriden çare bulmaktan uzaklaştığımızı gördüğümüz için ne yazık ki davamızı uluslararası arenaya taşıyoruz. Elimizde çok kapsamlı dosya var. Bu seçim sürecinde dosyamızı zenginleştirmiştir. Burada uluslararası 4 kişi var, genelde 1 kişi gelir. İnşallah konuşmama kulak verirler. Böyle gitmez bu iş.

"BU SİSTEM YIKILACAK"

"Biz Türk futbolunu potansiyeline ulaştıracak, herhangi bir yapıya hizmet etmeyecek, liyakatli, cesur ve iradeli insanlarla Türk futbolunda arzuladığımız iklime ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Er ya da geç düzelecek. Bu böyle gitmeyecek. Bu sistem yıkılacak. Türk futbolundaki durum içler acısıdır. Önemli olan bir tercihen mi değiştireceğiz, mecburen mi değiştirecekler.

"DELEGELERİN İRADESİ GASP EDİLMİŞTİR"

Sayın Servet Yardımcı aday olmak istedi, adaylığını açıkladı. Bugün bir Türk olarak futbolun en üstünde kim var derseniz, Servet Yardımcı. Çünkü UEFA yönetim kurulunda bulunuyor. UEFA'da önümüzdeki sene seçime girmek için kendi ülkende başkan veya başkan yardımcısı olmak gerekiyor. Servet Bey seneye olmayacak, inşallah Türkiye'den birini seçtirebiliriz. Benim çevrem Avrupa futbolunda geniş. Bize bakış açıları hiç hoş değil. Servet Bey bir açıklama yaptı. Ne dedi? 'Mevcut düzeni devam ettirmek isteyenlerin kumpası' dedi, 'şantaj', 'tehdit' dedi. Kim bunlar? Tehdidi yapanlar kim? Bize haksız yere Türklüğün simgesi olan bozkurt yüzünden ceza veren UEFA, bu seçim sürecine kadar yaşananları bilse nasıl davranır? Veya kendi yönetim kurulu üyesi olan Servet Yardımcı'nın adaylıktan çekilmesiyle ilgilenmez mi? Bugün milletin iradesi hakim gelecek demeyi çok isterdim. Ne yazık ki, delegelerin iradesi gasp edilmiştir.

"TÜRK FUTBOLUNUN FETÖ'DEN TAMAMEN ARINDIRILMASI SAĞLANAMAMIŞTIR"

Ama Fenerbahçe'nin duruşu, inancı ve inandığı yolda yapabilecekleri, çok şükür ki Fenerbahçe bunları yapabilecek özgürlüğe ve bağımsızlığa sahiptir. Bugün Türk futbolunun FETÖ'den tamamen arındırılması, ciddi biçimde sağlanamamıştır. Baskı var, tehdit var, vaat var, rüşvet var, her şey var. Allah'ıma çok şükür, ben Fenerbahçe Spor Kulübü başkanıyım." ifadelerini kullandı.