TFF yeni başkanını seçiyor! Mehmet Ekşioğlu ve İbrahim Hacıosmanoğlu aday

18 Temmuz 2024 07:19 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek ve yeni başkan belli olacak.

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

SERVET YARDIMCI ÇEKİLMİŞTİ

TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu.

10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

3 YIL GÖREV YAPACAK

Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor.

Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.