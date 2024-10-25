TFF Okan Buruk'a geçmiş olsun mesajı yayınladı

25 Ekim 2024 17:09 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:10

Apandisit rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede ameliyat olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için TFF geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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Apandisit rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçiren Galatasaray​ Teknik Direktörü Okan Buruk​ için Türkiye Futbol Federasyonu​'ndan (TFF) geçmiş olsun mesajı geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Burak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. İlgili Haberler Son dakika: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ameliyata alındı