TFF'den Vincenzo Montella kararı!

01 Ağustos 2024 09:51 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:54

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, seçimi kazanmasının ardından A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de merak konusu olmuş ve yolların ayrılabileceği öne sürülmüştü.

ŞENOL GÜNEŞ İDDİALARI YALANLANDI

Şenol Güneş'in yeniden A Milli Futbol Takım teknik direktörlük görevine getirileceği iddialarıyla ilgili konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yönetim olarak Milli Takımla ilgili ne böyle bir planlama ne de düşüncemiz var. Acil çözüm bekleyen onlarca sorun var, bu tip asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" demişti.

MONTELLA İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Ajansspor'un haberine göre; TFF, A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edecek.

BAŞARISIZLIKTA GÖREV OKAN BURUK'UN!

İtalyan teknik adamın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde başarısız olması halinde TFF'nin milli takımın başına Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u getirmeyi düşündüğü de iddia edildi.

MONTELLA 1.54 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

50 yaşındaki teknik adam, A Milli Takım'da görev aldığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 20 puan topladı ve maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.

A Milli Takımımız, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.