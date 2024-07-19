Thomas Meunier, Lille'ye transfer oldu!

19 Temmuz 2024 20:06 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 20:08

Lille, Trabzonspor'dan ayrılan savunma oyuncusu Thomas Meunier'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız kulüp, tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Belçikalı oyuncu kulübe verdiği röportajda, "Lille'e katıldığım için çok mutluyum. Burada çok iyi karşılandım. Kulüple ilgili çok iyi şeyler duydum. Burada olduğum için mutluyum. Avrupa kupalarındaki tecrübemle buradaki gençlere yol göstereceğim. Taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

MEUNIER'İN TRABZONSPOR KARNESİ

Belçikalı savunma oyuncusu Thomas Meunier, geçen sezonun devre arasında Alman kulübü Borussia Dortmund'dan Trabzonspor'a bedelsiz olarak transfer oldu.

32 yaşındaki oyuncu bordo mavililerde 19 maçta forma giyerken 1 gol atıp 7 asist üretti.