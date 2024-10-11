Thomas Tuchel adım adım İngiltere Milli Takımının başına geçiyor!

11 Ekim 2024 22:59 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 23:03

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel ile görüştüğü iddia edildi.

İngiltere Futbol Federasyonu, üst üste 2 kez Avrupa Şampiyonası​'nda kaybedilen finalin ardından menajer Gareth Southgate​ ile yollarını ayırdı.

Federasyon, Southgate'in yerine boşta bulunan Thomas Tuchel​ ile görüşüyor.

Bild'in haberine göre İngiltere Futbol Federasyonu, Alman teknik direktör Tuchel ile anlaşmaya çok yakın. 51 yşaındaki çalıştırıcı, Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmamıştı.

Tuchel olası Erik Ten Hag'ın ayrılığı sonrası Manchester United​ için düşünülen teknik direktörler arasında yer alıyor.