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Tolgay Arslan, Japonya Ligi'ne transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 19:31 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 19:35
Tolgay Arslan, Japonya Ligi&#039;ne transfer oldu!

Avustralya Ligi takımı Melbourne City'den ayrılan Tolgay Arslan'ın yeni takımı açıklandı. Arslan, Japonya Ligi takımlarından Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu.

Bir dönem Süper Lig takımlarından Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, futbol kariyerine devam ederken beklenmedik bir imza atarak Japonya Ligi'ne transfer oldu.

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JAPONYA'YA GİTTİ!

Tolgay Arslan, Japonya 1. Lig takımı Sanfrecce Hiroshima'ya transfer oldu. Japon ekibi, 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu bedelsiz olarak takımına kattığını açıkladı.

KARNESİ

Tolgay Arslan, kariyerinde şuana kadar çıktığı 495 maçta 76 gol, 41 asistlik performans verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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