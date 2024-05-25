Tolunay Kafkas, maç sonu basın toplantısında "bu ligin gerçekliği yok" diyerek eleştiride bulundu

25 May 2024 22:15 - Güncelleme : 25 May 2024 22:15

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Karagümrük-Samsunspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karagümrük teknik direktörü Tolunay Kafkas, sezonu iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

"BU LİGİN GERÇEKLİĞİ YOK"

Göreve geldikten sonra ortaya koydukları oyunun hakkını alamadıklarını savunan Tolunay Kafkas, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bunlar oluyor. Bazen iyi oynadık ve sonuçları alamadık. Karagümrük, hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Bizim kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Büyütülme tarzımızda, kafasının arkasında bir şey olan biri değiliz. Her şeyi açık açık söyleriz. Bu ligin gerçekliği yok."