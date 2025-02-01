Trabzonspor 10 kişi kaldı, Kayseri'de gol sesi çıkmadı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Şubat 2025 18:17 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 18:26

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor ile Trabzonspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 0-0 berabere bitti. 86. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Kayserispor atağında ramazan Civelek'i çekerek düşüren Mandy ikinci kez sarı kart gördü ve oyun dışı kaldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Oyunun son anlarına doğru Trabzonspor 10 kişi kaldı. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 9. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Bourabia, savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso’ya topu çıkardı. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

13. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa yükselen Nazon’un uzak direğe doğru yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Eren’in defansın arkasına doğru atılan topu almaya başaran Sikan topu Vizca’ya çıkardı. Visca’nın şutunda kaleciyi geçen topu Arif çıkardı. Yaşanan karambolde topu önünde bulan Umut’un şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

38. dakikada Visca’nın ön direğe açtığı ortada Batagov topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Topa yükselen Banza’nın kafa vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Malheiro’nun ortasına arka direkte yüselen Banza kafayı vurdu ancak kaleci Bilal çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı. MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) 54. dakikada Kartal Yılmaz’ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Cardoso’nun şutunda kaleci Uğurcan topu çelmeyi başardı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Malheiro, Cardoso’dan önce davranarak topu taca gönderdi.

80. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kartal, önünü boşaltarak şutunu çekti ancak top az farkla yandan auta gitti.

86. dakikada ceza sahasına girmek üzere olan Ramazan’ı faul yaparak durduran Mendy, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cardoso'nun sert şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. İlgili Haberler Fenerbahçe transferi resmen duyurdu! Ognjen Mimovic imzayı attı Mauro Icardi Galatasaray’a dönmeyecek iddialarına cevap! Arjantinli golcü kararını bildirdi