Fenerbahçe'den Eren Elmalı sürprizi! Trabzonspor ile transfer görüşmesi başladı

30 Ocak 2025 15:25 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:40

Fenerbahçe ara transfer döneminde Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'yı listeye aldı. Kanarya, Trabzonspor ile transfer görüşmelerine başladı.

Anderson Talisca transferiyle büyük ses getiren Fenerbahçe, Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'yı gündemine aldı. Fenerbahçe'nin transfer için bordo mavililerle görüşmelere başladığı bildirildi. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor'a, Galatasaray'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcunun şartlarını sorduğu belirtildi.

GALATASARAY DA PEŞİNDE

Galatasaray'ın da gündeminde olan milli futbolcunun seçimi merak ediliyor. Eren Elmalı, sol bek arayışını sürdüren Galatasaray ile ara transfer döneminde sıkça anılmıştı.

24 yaşındaki sol bek için Trabzonspor, bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşmış ancak ödeme planında orta yol bulunamaması sonrası transfer gerçekleşmemişti.