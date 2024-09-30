Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği'nden çıkmak için ödenen miktarı açıkladı

30 Eylül 2024 16:51 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 16:53

Trabzonspor, Bankalar Birliği'nden çıkan ilk Süper Lig ekibi oldu. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan, bu anlaşmadan çıkılmak için ödenen dev miktarı da duyurdu. İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları...

Trabzonspor​, Bankalar Birliği​'nden resmen ayrıldı. Bordo-mavili kulüp bunu başaran ilk Süper Lig​ ekibi oldu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan​, A Spor'a verdiği röportajda konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İÇİN 2.1 MİLYAR TL ÖDENDİ

Ertuğrul Doğan, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için 2.1 milyar liralık ödeme yaptıklarını duyurdu.

Doğan, "İlk geldiğimizde taraftarımıza ilk sözümüz stat sponsorluğuyla alakalı konuydu. Türk Futbol tarihinin en büyük stat sponsorluğunu yaptık. Toplamda 50 milyon avro bir gelir elde ettik. İkinci sözümüz, borcun yönetilebilir hale getirilmesiydi, camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Bugün itibarıyla faizleriyle beraber toplamda 2.1 milyar civarında Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Camiamız için çok önemli bir adımdı. Bankalar Birliği'nden çıkmak için geldiğimizden beri çalışıyorduk. Trabzonspor'un gerçekleri belli. Sponsorluklarda 50 milyon euroya yakın gelir elde ettik. Şuan itibariyle camiamıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. 1.5 yıllık süreçte 2.1 milyar TL faiziyle birlikte Bankalar Birliği anlaşmasına para ödedik. Bu rakamları ödemeseydik faiz yüküyle korkunç bir tabloyla karşılaşacaktık." ifadelerini kullandı.

"2 MİLYARA YAKIN VERGİ BORCU VAR"

Başkan Doğan, "Şu anda en büyük problemimiz vergi borcu gibi duruyor. 25 yılda birçok vergi anlaşması yapılmış. İmkanlar zor, gelir de hemen hemen yok. Bu anlaşmalara uyulamadığı için 2 milyara yakın bir vergi borcu var. Bu borçlar için gerekli planlamaları yapıyoruz." dedi.

TRABZONSPOR SATILACAK MI?

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önemli sponsorluk​ anlaşmalarına imza attıklarını söylerken kulübün satılıp satılmayacağına yönelik iddiaları da yalanladı.

Doğan konuyla ilgili, "Geldiğimiz günden beri önemli hamleler yaptık. Bilançomuzu ciddi anlamda iyileştirdik. Gelir gider tablosunda çok ciddi atılımlar yaptık. Trabzonspor ile alakalı yabancı yatırımcıların ilgisi mevcut. Netleşmeden konuşmamak lazım ama önemli bir yatırım grubu Trabzonspor'a ortaklık ve çalışmak için resmi olarak başvurusu oldu. Burada insanlar bunu yanlış anlıyor. Trabzonspor satılıyor mu diyorlar. Bu ilgi önemli, önemli bir değeri vardır. Ben şahsi olarak şunu söyleyeyim. Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. Trabzonspor taraftarın takımıdır. Satılmasına şiddetle karşıyım. Ama bu benim şahsımın vereceği karar değil. Ülkemizde kanun olarak büyük hissenin satılması mümkün değil. Burada son söz kongrenindir. Ben başkan olarak buna karşı dururum ama dediğim gibi son söz kongrenindir." şeklinde konuştu.