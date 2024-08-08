Trabzonspor evinde Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu!

08 Ağustos 2024 21:19 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 21:52

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Avusturya takımı Rapid Wien ile karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan maçın ilk yarı golsüz beraberlik ile bitti.

İkinci yarıda ise iki takımın kontrollü oyunu devam ederken 67. dakikada sahneye Grgic çıktı ve Rapid Wien adına kaydettiği golle skor 1-0 oldu.

Maç bu skorla sona erdi. Trabzonspor turu Avusturya'da kovalayacak.

SAVİC SİFTAH YAPTI

Bordo-mavililerin yeni sezon transferlerinden Stefan Savic sahaya ilk 11'de başlayarak Trabzonspor formasını ilk kez giymiş oldu.

Öte yandan Okay Yokuşlu ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Draguş.

Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson, Burgstaller, Seidl, Beljo.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ

Trabzonspor’un play-off’taki muhtemel rakibi, temsilcimizin Avusturya takımı Rapid Wien'i elemesi durumunda Braga - Servette maçının kazananıyla oynayacak.