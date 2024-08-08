Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yargıtay açıklaması!

08 Ağustos 2024 20:18 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yargıtay üyelerinin federasyonun yeni kurullarında görev almalarına izin verilmemesi ile ilgili açıklamada bulundu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF yeni yönetimi olarak amacımız; Türk futboluna barış ve kardeşliği getirmek ve başarılarını uluslararası alanda tescil edilmesini sağlamaktır. Türk spor camiasının, taraftarların ve kulüplerimizin federasyonumuzdan beklentisi futbolda 'adil ve güvenilir' bir ortamın tesis edilmesidir. Bu hedef doğrultusunda tarafsız ve herkese eşit mesafede durmayı şiar edindik. TFF yeni yönetimi, bu anlayışıyla bir yüzü cefakar taraftarlarımıza, bir yüzü kulüplerimize, bir yüzü de adalete dönük olarak çalışmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Federasyonun yeni kurullarının, söz konusu misyon ile Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacak uzman ve profesyonel isimlerden oluşturulduğunun belirtildiği açıklamada, şöyle devam edildi:

"Kurul üyelerimiz deneyimlerini ve yetkinliklerini ispatlamış kişilerden seçilmiştir. Herkesin kabul ettiği gibi Türk futbolunun çözülmesi gereken çok önemli meseleleri bulunmaktadır ve bu meselelerin çözümünde tüm paydaşlarımızın, tüm kurumlarımızın desteği bizim için kritik öneme sahiptir. Ülkemizin köklü kurumlarının desteği de bu sürecin başarıyla devam etmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kurumlarımızın iyi niyetli tutum ve katkılarıyla inşallah bu meselelerin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle çalışmalarımıza sekte vuracağını düşündüğümüz bir engeli kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyoruz. Kamuoyunun malumu olduğu üzere futbolda 'adalet, güvenirlilik ve hukukun üstünlüğünü' koruyacak, ülkemizin güzide kurumu Yargıtay Başkanlığında görevli hukukçularımızı kurullarımıza üye olarak görevlendirdik. Ancak Sayın Yargıtay Başkanı, Yargıtay üyelerinin Türkiye Futbol Federasyonunun yeni kurullarında görev almalarına 'hiçbir gerekçe göstermeden' izin vermemektedir."

Geçmiş yıllarda Yargıtay ve diğer yargı organlarından birçok kişinin federasyon kurullarında görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada, "Söz konusu engel, 'çifte standart ve adaletsizlik' olarak algılanabilecek karar adaleti sağlamasını beklediğimiz Yargıtay Başkanlığının itibarına zarar verecektir. Görüşme taleplerimiz sonuçsuz kalmıştır ancak federasyon olarak söz konusu durumun bir yanlış anlaşılmadan ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyor ve Yargıtay Başkanlığı ile görüşme girişimlerimiz neticesinde meselenin ortadan kalkacağına inanıyoruz. TFF, ülkemizin köklü kurumlarına her zaman saygı göstermiştir. Milletimiz, TFF'nin yeni yönetiminden umutludur. Türk futbolunun daha ileriye taşınması için kurumlarımızdan destek olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.