Trabzonspor - Rapid Wien maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ağustos 2024 20:00 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:30
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Trabzonspor, Avusturya takımı Rapid Wien ile karşılaşıyor.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Papara Park’ta Rapid Wien takımını ağırlıyor.
İLK 11
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Malheiro, Lundstram, Mendy, Ozan, Cihan, Visca, Draguş.
Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson, Burgstaller, Seidl, Beljo.
1' Maç başladı
5' Rapid Wien etkili geldi. Eren Elmalı'nın hatalı pasında araya giren Guido Burgstaller kaleyi karşısına alır almaz şutunu gönderdi. Top direğin yanından dışarıya gitti.
12' Draguş rakibinden sıyrılıp pasını Batista Mendy'e verdi. Mendy'nin bekletmeden kale ağzına ortasında kaleci topu aldı.
24' Uğurcan Çakır, Rapid Wien'e gol izni vermedi. Isak Jansson'un şutunda Uğurcan mükemmel bir refleks ile topu kornere yolladı.
Kaynak: tgrthaber.com