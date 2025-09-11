Menü Kapat
TGRT Haber
25°
Ekonomi
Editor
 İrem Çınar

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Limon ve elmaya ihracat düzenlemesi geldi

Ticaret Bakanlığı, İhracı Kayda Bağlı Mallara dair tebliğinde güncellemeye gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte limon ve elma da listeye eklenirken, bu ürünlerin ihracatı artık yetkili kurumlar tarafından verilen izinlere tabi olacak.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Limon ve elmaya ihracat düzenlemesi geldi
Bu düzenleme ile birlikte, söz konusu ürünlerin süreci artık yakından takip edilecek ve gerek görüldüğünde hızlıca tedbir alınabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece, “ ve tatlı limonlar” ile “elma” ürünleri de ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmiş oldu.

YERLİ ÜRETİMİN KORUNMASI VE SPEKÜLATİF HAREKETLERİN ÖNLENMESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir üretime ve dış ticaret politikalarına dayandığı vurgulandı. Açıklamada, yerli üretimin korunması, iç piyasa fiyatlarının makul seviyelerde tutulması ve spekülatif fiyat hareketlerinin engellenmesi için gerektiğinde dış ticaret politikası araçlarının devreye alındığı belirtildi. Ayrıca bu tür düzenlemelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda, ürün bazında titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Limon ve elmaya ihracat düzenlemesi geldi

LİMON VE ELMADA FİYAT DENGESİNE MÜDAHALE

Bakanlık, limon ve elma fiyatlarındaki hareketliliğin iç piyasa dengesini zorladığını belirterek, bu durumun yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu kapsamda söz konusu ürünlerin ihracatının yakından izlenmesi ve gerektiğinde hızlı önlem alınması amacıyla yeni düzenleme yürürlüğe kondu.

DAHA ÖNCE BENZER DÜZENLEMELER UYGULANMIŞTI

Bakanlık, daha önce de gıda arz güvenliği açısından kritik görülen zeytinyağı, domates salçası, tavuk eti ve yumurta gibi ürünlerde benzer düzenlemeler yapmıştı. Açıklamada, alınan kararın iç piyasa istikrarını güçlendirmeyi, tüketici refahını korumayı ve ihracatı sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedeflediği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Limon ve elmaya ihracat düzenlemesi geldi

SPEKÜLASYON VE STOKÇULUĞA KARŞI SIFIR TOLERANS

Bakanlık açıklamasında, spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle izin verilmediği ve bundan sonra da verilmeyeceği vurgulandı. Piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletildiği, mevzuatın öngördüğü yaptırımların da tereddütsüz uygulandığı bildirildi.
Gerekli görüldüğünde ihracata yönelik düzenlemelerin yanı sıra ithalat araçlarının da devreye alınabileceği kaydedildi. Bakanlık, piyasa disiplinini zedeleyen her türlü girişime karşı tavrının “kararlı ve net” olduğunu açıkladı.

