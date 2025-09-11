YouTube'un rakibi dev video platformu İtalyanlara satılıyor

Pandemi döneminde popülaritesi hızla artan video platformu Vimeo, İtalyan uygulama geliştiricisi Bending Spoons tarafından yaklaşık 1.38 milyar dolara satın alınacağını duyurdu. Anlaşmayla birlikte, halka açılmasının üzerinden dört yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Vimeo yeniden özel bir şirket haline gelecek.

VİMEO HİSSELERİ YÜZDE 60'TAN FAZLA SIÇRADI

Anlaşmaya göre, Vimeo hissedarları sahip oldukları her bir hisse için 7.85 dolar nakit alacak. Bu, hisse senedinin son kapanış fiyatına göre yüzde 63'lük bir prim anlamına geliyor. Şirketin hisse senetleri haberin ardından yüzde 60'tan fazla sıçrayarak 7.74 dolara ulaştı.

Amerikalı medya yöneticisi ve girişimci Barry Diller'ın şirketi olan IAC'den ayrılarak 2021'de halka açılan Vimeo, o zamandan beri piyasa değerinin yaklaşık yüzde 90'ını kaybetmişti.

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Anlaşma onaylandıktan sonra, önemli maliyet kesinti önlemlerinin uygulanmasını ve Vimeo'nun teknoloji varlıklarından yararlanarak gelir elde etmeye odaklanılmasını beklemeliyiz" dedi.

"BENDİNG SPOONS" MİLYARLARCA DOLARLIK ŞİRKET

Merkezi Milano'da bulunan Bending Spoons, satın aldığı firmaları ve ürünleri yenileme ve geliştirme üzerine odaklanmış bir iş modeline sahip. Şirket geçen yıl temmuz ayında dosya paylaşım hizmeti WeTransfer'ı satın almıştı. Vimeo'nun satın alınması ise şirketin tarihindeki en büyük anlaşma olarak kayıtlara geçti.

Vimeo CEO'su Philip Moyer, Evernote ve Remini gibi hizmetlerin sahibi olan Bending Spoons'un, kendi kendine hizmet araçlarını, Vimeo Streaming aracılığıyla OTT yayınını ve kurumsal teklifleri genişletmeyi planladığını söyledi.

Anlaşmanın dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor. Bending Spoons, geçen yılki bir finansman turunda 2.55 milyar dolar değerine ulaşmıştı. Şirket, satın alma planlarını finanse etmek için 500 milyon euro tutarında risk sermayesi borcu topladı.