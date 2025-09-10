Samsung S26 ne zaman çıkacak? Teknik özellikleri ortaya çıktı

Apple yeni telefon serisi iPhone 17'leri, 9 Eylül 2025 Salı günü gerçekleştirdiği etkinlik ile tanıttı. Apple'ın yeni akıllı telefon serisini tanıtmasının ardından teknoloji dünyasında gözler Samsung'a çevrildi.

Teknoloji meraklıları tarafından Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Samsung S26'nın ne zaman çıkacağı ve özellikleri araştırılmaya başlandı.

SAMSUNG S26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung genel olarak amiral gemisi serisini her yıl ocak ayında tanıtıyor. Bu kapsamda Samsung S26'ların da 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Ancak Samsung tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Samsung tarafından S26 serisinin tanıtılacağı etkinliğin tarihinin duyurulması bekleniyor.

SAMSUNG S26 ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu zamana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Samsung S26 Pro, 6,27 inç, 120 hertz yenileme hızına sahip bir ekran ile gelecek. Telefonun Snapdragon 8 elite 2 for Galaxy (3nm) veya Exynos 2600 (2nm) işlemcisinin olması bekleniyor. 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı desteği bulunması tahmin edilen cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alacak.

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP telefoto kameranın yer alması bekleniyor. Telefonun batarya tarafında ise 4.300 mAh kapasiteli, 45W hızlı şarj destekleyen bir pil yer alacağı tahmin ediliyor. Telefonun henüz ön kamera bilgileri hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.