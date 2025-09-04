Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Aykut Kocaman bombası! 4 kez teklif gitti! Tek şartı değişmedi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den Aykut Kocaman'a 4 kez teklif gittiği iddia edildi. Buna karşın Kocaman'ın her seferinde aynı şartı koşarak teklifi reddettiği bildirildi. İşte detaylar...

Aykut Kocaman bombası! 4 kez teklif gitti! Tek şartı değişmedi
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:55

, 20-21 Eylül'de gerçekleştirilmesi öngörülen olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi sportif direktör Devin Özek önderliğinde arayışlarını sürdürüyor. Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası yeni hocanın yerli mi yabancı mı olacağı merak edilirken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

"ÖZÜR DİLEMEDEN OLMAZ"

Odatv'nin haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yönetiminden 'a teknik direktörlük için dört kez ayrı ayrı teklif götürüldü. Ancak Kocaman'ın bu tekliflere her defasında aynı yanıtı vererek "Önce kamuoyu önünde benden özür dileyin" dediği ve bu şart yerine getirilmeden teklifi kabel etmeyeceğini bildirdiği öne sürüldü.

"VERİ SIZDIRMA" ŞUÇLAMASI İPLERİ KOPARMIŞTI

Kocaman'ın özür beklediği konu ise 2018 yılında yaşanmıştı. O dönem başkanlığa yeni seçilen Ali Koç, takımın başnıda bulunan Aykut Kocaman ile yola devam etmemiş ardından kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Kocaman'ın teknik heyetindeki üç yardımcı antrenörün, kulübün antrenman verilerini üçüncü şahıslara sızdırdığını iddia etmişti.

"BANA BİR HAİN DEMEDİKLERİ KALMIŞTI"

Kocaman ise iddiaların ardından “Bana bir hain demedikleri kalmıştı. Yazıklar olsun” diyerek tepkisini ortaya koymuştu. İlerleyen süreçte çıkan haberlerde ise Ali Koç’un iddia ettiği şekilde verilerin silinmediği, aksine dönemin sportif direktörü Comolli’ye bir rapor dosyası halinde sunulduğu, Koç’un yanlış bilgilendirildiği gündeme iddiası gündeme gelmişti.

"SİLDİĞİM BİRKAÇ İNSAN VAR"

Yaşananları unutmayan Kocaman, geçtiğimi z ocak ayında konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, "İntikam duygusuyla yaşamıyorum. Ancak tabii ki birkaç tane sildiğim insan var. En çok kırıldığım şey Ali Koç’un beni ima ederek, antrenör arkadaşlarımın veri hırsızlığı falan yaparak mevcut antrenörü gönderip beni getirmek istedikleri şeklinde konuşması. Beni hakikaten çok kırdı. Benim gibi birisini böyle suçlayabilmesi çok kırıcıydı" demişti.

