Ankara'da deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk bilgiler geldi

Başkent Ankara sabah saatlerinde meydana gelen depremle panik yaşadı. Kandilli Rasathanesi'nin aktarılan verilere göre Ankara'da saat sabah 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD da depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken sarsıntının saat 08.24'te meydana geldiği ve 11 km derinlikte ölçüldüğü bilgilerini paylaştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş depreme ilişkin açıklama yaptı. Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."