TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Ankara'da deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk bilgiler geldi

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilerde Ankara'da saat sabah 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Ankara'da deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk bilgiler geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
08:38
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
09:01

Başkent sabah saatlerinde meydana gelen depremle panik yaşadı. Rasathanesi'nin aktarılan verilere göre Ankara'da saat sabah 08.24'te 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.

da depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken sarsıntının saat 08.24'te meydana geldiği ve 11 km derinlikte ölçüldüğü bilgilerini paylaştı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş depreme ilişkin açıklama yaptı. Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

TGRT Haber
