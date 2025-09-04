Lionel Messi'den şok açıklama! Bırakıyor mu? Hocasını bile gözyaşlarına boğdu

Futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında başta gösterilen Lionel Messi, radikal bir karara imza atmak üzere. Arjantinli futbolcu bugün TSİ 2.30'da oynanacak Arjantin-Venezuela mücadelesinin milli takım formasıyla çıkacağı son iç saha maçı olabileceğini ima etti.

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ!"

Söz konusu müsabakanın kendisi için özel olacağını, bu yüzden tüm ailesini maça davet ettiğini belirten Messi, "Eşim, çocuklarım, annem ve babam, kardeşlerim. Bugünü böyle geçireceğiz. Bundan sonrası ne getirir bilmiyorum, Venezuela maçından sonra burada bir daha hazırlık maçı veya başka maçlar olur mu bilmiyorum, göreceğiz" dedi.

Diğer yandan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Venezuela maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, bu maçın Messi'nin son iç saha maçı olup olmayacağı yönündeki sorular karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"ONA PAS ATMAK BİLE ÇOK ÖZELDİ"

Messi'yi oyunculuk günlerinden beri tanıyan Scaloni, birlikte geçirdikleri yolculuğu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Messi'nin kendisi için ne ifade ettiğini kelimelere dökmeye çalışırken gözleri yaşaran ve sesi titreyen Scaloni, "Onunla birlikte oynadım ve ona pas atmak bile çok özeldi. Onunla bir Dünya Kupası'nda olmak ve kupayı kaldırışını görmek gerçekten çok etkileyici. Zamanla hepimiz bunun ne anlama geldiğini daha da iyi anlayacağız. Yarın güzel ve duygusal olacak. Elbette Arjantin'deki son maçı olmayacak. İsterse bir tane daha oynamasını sağlayacağız, çünkü bunu hak ediyor" dedi.

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR

Benzersiz kariyer yolculuğunda 8 Ballon d'Or ödülü alan; ayrıca 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Messi, 2022 yılında Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma onuruna da erişmişti.

Kariyerine ABD ligi MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden 38 yaşındaki Messi'nin bir süredir futbolu bırakmayı düşündüğü iddia ediliyordu.

