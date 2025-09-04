Menü Kapat
 | Suat Vilgen

Lionel Messi'den şok açıklama! Bırakıyor mu? Hocasını bile gözyaşlarına boğdu

Birçok futbol otoritesince dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kampında yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturdu.

Lionel Messi'den şok açıklama! Bırakıyor mu? Hocasını bile gözyaşlarına boğdu
KAYNAK:
ESPN
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 14:25

tarihinin en büyük yıldızları arasında başta gösterilen , radikal bir karara imza atmak üzere. Arjantinli futbolcu bugün TSİ 2.30'da oynanacak Arjantin- mücadelesinin milli takım formasıyla çıkacağı son iç saha maçı olabileceğini ima etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi

"BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ!"

Söz konusu müsabakanın kendisi için özel olacağını, bu yüzden tüm ailesini maça davet ettiğini belirten , "Eşim, çocuklarım, annem ve babam, kardeşlerim. Bugünü böyle geçireceğiz. Bundan sonrası ne getirir bilmiyorum, Venezuela maçından sonra burada bir daha hazırlık maçı veya başka maçlar olur mu bilmiyorum, göreceğiz" dedi.

Diğer yandan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Venezuela maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, bu maçın Messi'nin son iç saha maçı olup olmayacağı yönündeki sorular karşısında gözyaşlarını tutamadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Sevilla'ya: Transfer KAP'A bildirildi!

"ONA PAS ATMAK BİLE ÇOK ÖZELDİ"

Messi'yi oyunculuk günlerinden beri tanıyan Scaloni, birlikte geçirdikleri yolculuğu anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Messi'nin kendisi için ne ifade ettiğini kelimelere dökmeye çalışırken gözleri yaşaran ve sesi titreyen Scaloni, "Onunla birlikte oynadım ve ona pas atmak bile çok özeldi. Onunla bir Dünya Kupası'nda olmak ve kupayı kaldırışını görmek gerçekten çok etkileyici. Zamanla hepimiz bunun ne anlama geldiğini daha da iyi anlayacağız. Yarın güzel ve duygusal olacak. Elbette Arjantin'deki son maçı olmayacak. İsterse bir tane daha oynamasını sağlayacağız, çünkü bunu hak ediyor" dedi.

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYOR

Benzersiz kariyer yolculuğunda 8 Ballon d'Or ödülü alan; ayrıca 10 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Messi, 2022 yılında ile Dünya Kupası kazanma onuruna da erişmişti.
Kariyerine ABD ligi MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden 38 yaşındaki Messi'nin bir süredir futbolu bırakmayı düşündüğü iddia ediliyordu.

