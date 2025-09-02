Trabzonspor'dan Sevilla'ya: Transfer KAP'A bildirildi!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan sonra Batista Mendy ile de yollar ayrıldı. Bordo mavililer, Fransız orta saha için KAP'a bildirimde bulundu.

TRABZONSPOR'DAN BATISTA MENDY AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Batista Mendy'nin Sevilla'ya satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Sevilla, kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250 bin avro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla, kulübümüze, 7 milyon avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250 bin avro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir."

