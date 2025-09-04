Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi

Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmasının yankıları sürerken Trabzonspor cephesinde bu transfer bazı taraftarların tepkisini çekti.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Bordo-mavili bazı taraftarlar yönetime ve Uğurcan Çakır'a tepki gösterirken Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitmişti. Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla ‘Kaptan satılamaz’, ‘Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz’ sloganları atarken bu transferi protesto etmişti.

"ALNIMIN AKIYLA VEDA ETMEK İSTİYORUM"

Uğurcan Çakır ise yetiştiği kulübe veda ederken “Trabzonspor’dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HERKESİ ŞAŞIRTAN PROTESTO

Yaşanan bu sürecin ardından A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giden Uğurcan Çakır için herkesi şaşırtan bir protesto gerçekleştirildi.

TESİSİN ÖNÜNE SAHTE DOLAR BIRAKTILAR

Gece saatlerinde bir grup taraftar tesislere gelerek üzerinde Uğurcan Çakır'ın fotoğrafının bulunduğu dolarları tesislerin önüne bıraktı. Bu durum sosyal medya gündem oldu.