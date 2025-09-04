Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı rekor bir transfer bedeliyle kadrosuna katarken A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giden Uğurcan Çakır için herkesi şaşırtan bir protesto gerçekleştirildi. İşte detaylar....

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 09:22

Kaleci arayışındaki , 'un milli kalecisi 'ı kadrosuna katmasının yankıları sürerken Trabzonspor cephesinde bu bazı taraftarların tepkisini çekti.

Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Bordo-mavili bazı taraftarlar yönetime ve Uğurcan Çakır'a tepki gösterirken Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitmişti. Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla ‘Kaptan satılamaz’, ‘Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz’ sloganları atarken bu transferi etmişti.

Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi

"ALNIMIN AKIYLA VEDA ETMEK İSTİYORUM"

Uğurcan Çakır ise yetiştiği kulübe veda ederken “Trabzonspor’dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe kadro değeri 2025! Son dakika FB transferleri sonrası değer dikkat çekti

HERKESİ ŞAŞIRTAN PROTESTO

Yaşanan bu sürecin ardından A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giden Uğurcan Çakır için herkesi şaşırtan bir protesto gerçekleştirildi.

Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi

TESİSİN ÖNÜNE SAHTE DOLAR BIRAKTILAR

Gece saatlerinde bir grup tesislere gelerek üzerinde Uğurcan Çakır'ın fotoğrafının bulunduğu dolarları tesislerin önüne bıraktı. Bu durum sosyal medya gündem oldu.

Milli takım kampında Uğurcan Çakır protestosu! Böylesi görülmedi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe için bomba transfer iddiası! Talisca'nın yerine Belçikalı yıldız
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#trabzonspor
#Uğurcan Çakır
#protesto
#taraftar
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.