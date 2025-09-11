Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! '7 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Bu sabah Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sığ depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Görür, 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! '7 büyüklüğünde deprem üretebilir'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 12:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'da saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. 'den endişelendiren açıklama geldi.

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! '7 büyüklüğünde deprem üretebilir'

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bölgede 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirten Naci Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

Ankara depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! '7 büyüklüğünde deprem üretebilir'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve deprem riski haritası
Ankara'da deprem! AFAD ve Kandilli'den ilk bilgiler geldi
ETİKETLER
#deprem
#afad
#naci görür
#Ankara
#Çankırı Fay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.