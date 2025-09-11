Ankara depremi sonrası Naci Görür'den kritik açıklama! '7 büyüklüğünde deprem üretebilir'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'da saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren açıklama geldi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bölgede 7 büyüklüğünde deprem olabileceğini belirten Naci Görür, "Dağdemir-Kalecik/Ankara’da 4,1 sığ bir deprem oldu. Deprem ters fay nitelikli Çankırı Fay zonu üzerinde. Bu zon büyüklüğü 7’ye varan deprem üretebilir. Yaklaşık kuzey yönlü ve Kırşehir Masifinin batı sınırını oluşturuyor. Geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.