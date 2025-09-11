Ankara deprem bölgesi mi? Fay hattı geçen yerler ve deprem riski haritası

Bugün erken saatlerde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ankara'da fay hattı var mı merak konusu olurken deprem riski haritası da gündeme geldi.

ANKARA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Bugün Ankara Kalecik'te 4.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşanırken vatandaşlar endişeli anlar yaşadı. Kuzeyden Kuzey Anadolu Fay Sistemi, güney doğudan Keskin fayı, güneyden Tuz Gölü Fay Zonu, doğudan Ezinepazarı fayı ve güney batıdan Eskişehir Fay zonu tarafından çevrelenen Ankara, üçüncü derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ DEPRECE DEPREM BÖLGELERİ

3. derece deprem bölgeleri arasında yer alan yerler şöyle:

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.