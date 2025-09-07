Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçı öncesi yeni transferden korkutan haber

Şampiyonluk hasretini sonlandırmayı ve UEFA Avrupa Ligi’nde güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde dikkat çeken hamlelere imza atmıştı. Bu transferlerin en önemlilerinden biri olan Edson Alvarez’den ise sarı lacivertlilere kötü haber geldi.

32. DAKİKADA SAHAYI TERK ETTİ

West Ham United’dan kiralanan Meksikalı orta saha oyuncusu, milli takım formasıyla sahaya çıktığı Japonya karşılaşmasında sakatlandı. Maça ilk 11’de başlayan Alvarez, yaşadığı sorun nedeniyle 32. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.

Darbeye bağlı olmadığı belirtilen bu sakatlık, Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir tedirginliğe sürükledi. Sarı lacivertli kulübün, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

TRABZON MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyette ilk kez forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Edson Alvarez’in Trabzonspor maçı öncesi oynayıp oynayamayacağı merak konusu.