TGRT Haber
Benim Sayfam
27°
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçı öncesi yeni transferden korkutan haber

Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Edson Alvarez, milli takımda yaşadığı sakatlık sonrası endişe yarattı. Trabzonspor maçı öncesi gözler Alvarez’in sağlık durumuna çevrildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçı öncesi yeni transferden korkutan haber
|
07.09.2025
saat ikonu 10:16
|
07.09.2025
saat ikonu 10:16

Şampiyonluk hasretini sonlandırmayı ve ’nde güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyen , yaz transfer döneminde dikkat çeken hamlelere imza atmıştı. Bu transferlerin en önemlilerinden biri olan Edson Alvarez’den ise sarı lacivertlilere kötü haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçı öncesi yeni transferden korkutan haber
32. DAKİKADA SAHAYI TERK ETTİ

West Ham United’dan kiralanan Meksikalı orta saha oyuncusu, milli takım formasıyla sahaya çıktığı Japonya karşılaşmasında sakatlandı. Maça ilk 11’de başlayan Alvarez, yaşadığı sorun nedeniyle 32. dakikada oyuna devam edemedi ve kenara gelmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçı öncesi yeni transferden korkutan haber

Darbeye bağlı olmadığı belirtilen bu , Fenerbahçe taraftarlarını büyük bir tedirginliğe sürükledi. Sarı lacivertli kulübün, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kısa süre içinde resmi açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Trabzon maçı öncesi yeni transferden korkutan haber

TRABZON MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyette ilk kez forma giyen ve 90 dakika sahada kalan Edson Alvarez’in maçı öncesi oynayıp oynayamayacağı merak konusu.

TGRT Haber
