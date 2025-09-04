Menü Kapat
Editor
 | Suat Vilgen

Arda Güler'in ilk 11'deki günleri sayılı! İspanyol basını formasını devredeceği ismi ve maçı yazdı

Real Madrid’de Xabi Alonso ile parlayan Arda Güler, bu formuna rağmen formasını kaptırmak üzere. İspanyol basını, milli yıldızın formasını devredeceği isim ve maçı yazdı!

Arda Güler'in ilk 11'deki günleri sayılı! İspanyol basını formasını devredeceği ismi ve maçı yazdı
Suat Vilgen
04.09.2025
04.09.2025
'de Başkan Florentino Pérez’in takımı yeniden zirveye taşımak için attığı adımların bu sezon meyvesini verip vermeyeceği merak konusu. Avrupa futbolunun zirvesinde yer almaya alışkın olan başkent ekibi, son yıllardaki düşüşüyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Diğer yandan ezeli rakip Barcelona’nın üst üste kazandığı kupalar, Madrid cephesindeki baskıyı artırdı. Bu sezonki büyük transfer yatırımları sonrası mutlak şampiyonluk beklenirken, Türk futbolseverler açısından en çok merak edilen konu ise 'in bu hedefte nasıl bir rol üstleneceği!

Arda Güler'in ilk 11'deki günleri sayılı! İspanyol basını formasını devredeceği ismi ve maçı yazdı

XABİ ALONSO’NUN PLANI DEĞİŞİYOR

Göreve birkaç ay önce gelen , Carlo Ancelotti sonrası takımı yeniden organize etme kararı aldı. Ancelotti döneminde uyumsuzluk ve kötü sonuçlar göze çarparken, Alonso aynı kadrodan maksimum verim almayı hedefledi. Kylian Mbappé ve Vinícius Jr. gibi yıldızlardan beklenen katkı gelmeyince gözler genç isimlere çevrildi. Arda Güler, bu fırsatı iyi değerlendirerek taraftarların gönlünü kazandı. Milli futbolcumuz, orta sahadaki inanılmaz formuyla mevkisine yapılan birçok transfere rağmen ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Ancak İspanyol basınına göre planlar değişmek üzere.

Arda Güler'in ilk 11'deki günleri sayılı! İspanyol basını formasını devredeceği ismi ve maçı yazdı

BELLINGHAM’IN DÖNÜŞÜ!

Gidişatı değiştirecek isim ise orta sahanın kilit ismi Jude Bellingham! Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan İngiliz yıldız İspanyol basınına göre önümüzdeki Atletico Madrid maçında sahalara dönüyor.

Arda Güler'in ilk 11'deki günleri sayılı! İspanyol basını formasını devredeceği ismi ve maçı yazdı

Catalunya Diari'deki habere göre bu dönüş, genç Arda Güler için kulübeye dönüş anlamına geliyor. Haberdeki yorumda Arda'nın yeteneğinin ve sahada gösterdiği enerji tartışmasız olduğu buna karşın Jude Bellingham’ın Real Madrid için “vazgeçilmez” kabul edilmesinin Arda’nın şimdilik ikinci planda tutacağı ifadelerine yer verildi.

