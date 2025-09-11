Türkiye basketbol maçı saat kaçta başlayacak? Saati ve yayıncısı belli oldu

İstanbul
Dünyanın her yerinden takip edilen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yarışı devam ederken yarın Yunanistan Türkiye basketbol maçı oynanacak.
Heyecanla beklenen Türkiye Yunanistan basketbol maçı 12 Eylül Cuma günü 21.00'de oynanacak. Yarı finalde rakibimizi yenmemiz durumunda finalde mücadele edeceğiz. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Basketbol Takımımızın mücadele ettiği şampiyonada yarış devam ederken yarın akşam 21.00'de Yunanistan ile yarı finale çıkacağız. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.