28°
Futbol
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Arda Güler'in istatistikleri Ancelotti'yi haksız çıkardı

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun güveniyle ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, Real Madrid'de Ancelotti dönemindeki algıyı tersine çevirdi. İspanyol basını da bu durumu belgeleyen istatistikleri haberleştirdi.

Arda Güler’in istatistikleri Ancelotti’yi haksız çıkardı
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 12:05

'de 2025/26 sezonu, yaz aylarında ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte yeni bir döneme girdi. Takımın başına geçen , yalnızca teknik anlamda değil, soyunma odasında da yeni bir düzen kurdu. Bu değişimden en çok etkilenen isimlerden biri de genç Türk yıldız oldu.

Arda Güler’in istatistikleri Ancelotti’yi haksız çıkardı

BELLINGHAM'IN YOKLUĞUNU FIRSATA ÇEVİRDİ

Defence Centrnal'de yer alan habere göre Bellingham'ın sakatlığı sonrası orta sahada daha fazla sorumluluk üstlenen Arda, Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Altındağlı genç oyuncu, Real Mallorca karşısında sergilediği performansla adeta parladı: 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Bu çıkış, sadece tek bir maçlık bir parıltı değil; Alonso'nun göreve gelmesinden bu yana süregelen bir istikrarın göstergesi.

Arda Güler’in istatistikleri Ancelotti’yi haksız çıkardı

ANCELOTTİ'NİN "GENÇ" SÖZLERİ GERİDE KALDI

Arda Güler'in bugünkü rolü, dönemindeki durumuyla tam bir tezat oluşturuyor. Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik adam, Madrid günlerinde sık sık "Arda genç, zamanı gelecek" sözleriyle yedek kulübesini gerekçelendiriyordu. Ancak genç yıldız, Alonso'nun güveniyle bugün Real Madrid orta sahasının en üretken isimlerinden biri oldu.

Arda Güler’in istatistikleri Ancelotti’yi haksız çıkardı

RESİTAL LİGDE DE DEVAM EDİYOR

Arda'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği istikrarlı performans, 'ya da taşındı. Sezonun ilk üç haftasında aldığı notlar sürekli yüksek seviyede olurken, Mallorca karşılaşması bu sürecin zirve noktası olarak öne çıktı. Madrid camiası, bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyor.

ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#arda güler
#carlo ancelotti
#la liga
#ancelotti
#xabi alonso
#xabi alonso
#Kulüpler Dünya Kupası
#Futbol
