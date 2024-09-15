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Trabzonspor futbolcusu Cihan Çanak sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 22:17 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:08
Trabzonspor futbolcusu Cihan Çanak sakatlandı!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan maçta Trabzonspor'da Cihan Çanak, Uduokhai ile çarpıştıktan sonra yerden kalkamadı.

Süper Lig​'de Beşiktaş​ ile oynanan maçta Trabzonspor​'da Cihan Çanak, Uduokhai ile çarpıştıktan sonra yerde kalkamadı

İkinci yarının başında oyuna giren Cihan Çanak, Felix Uduokhai'yle kafa topunda çarpıştı ve yerde bir süre hareketsiz kaldı. Olaya müdahale eden Trabzonspor​ sağlık ekibi değişiklik istedi. Cihan Çanak, oyundan sedyeyle çıktı ve Ozan Tufan oyuna girdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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