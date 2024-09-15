Trabzonspor futbolcusu Cihan Çanak sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
15 Eylül 2024 22:17 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 22:08
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan maçta Trabzonspor'da Cihan Çanak, Uduokhai ile çarpıştıktan sonra yerden kalkamadı.
Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan maçta Trabzonspor'da Cihan Çanak, Uduokhai ile çarpıştıktan sonra yerde kalkamadı
İkinci yarının başında oyuna giren Cihan Çanak, Felix Uduokhai'yle kafa topunda çarpıştı ve yerde bir süre hareketsiz kaldı. Olaya müdahale eden Trabzonspor sağlık ekibi değişiklik istedi. Cihan Çanak, oyundan sedyeyle çıktı ve Ozan Tufan oyuna girdi.
Kaynak: tgrthaber.com