Wilfred Zaha, yeni takımı Lyon'da kadroya giremedi!

15 Eylül 2024 21:43 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 21:46

Galatasaray'ın transfer sezonunda Fransız kulübü Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Fildişi Sahilli futbolcu Wilfred Zaha, takımının lig maçında kadroya giremedi.

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Mehmet Topal ve Gheorghe Hagi karşılaşması beraberlikle bitti!

Fransa Ligue 1'in 4. hafta maçında Lyon deplasmanda Lens ile karşı karşıya geliyor.

Maçtan önceki gün basın toplantısı düzenleyen Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Kanat futbolcu Wilfried Zaha'nın maç kadrosuna alınmadığını söyledi.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Sezon başında Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden yıldız oyuncunun form durumu beğenilmedi.

Pierre Sage, Zaha'nın durumu hakkında, "Zaha biraz formsuz geldi. Transfer döneminin sonlarına doğru takımdan ayrılacağını düşündüğü için antrenmanları biraz aksattı. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var." dedi.