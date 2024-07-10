Trabzonspor hazırlık maçını kazandı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 21:44 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:46
Trabzonspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Szeged Csanad'ı 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Szeged Csanad takımıyla karşılaştı.
Mücadele 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; 26. dakikada Borveto, 83. dakikada Umut Bozok ve 90+2. dakikada Trezeguet'ten geldi.
GELECEK RAKİP PANCEVO
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Macaristan’da kamp yapan bordo-mavililer ikinci ve son hazırlık maçında ise Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. Mücadele 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com