Trabzonspor İstanbulspor'u 3 golle mağlup etti
Süper Lig'de Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili takımın golleri Paul Onuachu (2) ve Thomas Meunier'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
7. dakikada Racine Coly'in ayağı kayması sonucu topu kapan Visca, pasını Onuachu'ya aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti. 2-0
37. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Mücahit Serbest'ten döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
42. dakikada Pepe rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Mücahit Serbest meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49. dakika Thomas Meunier, takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı.
Bordo-mavilier aldığı galibiyetle puanını 61'e yükseltti. Ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor 16 puanda kaldı.
Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi, Fountas, Pepe, Visca, Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Enis Destan, Orsiç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Racine Koly, Ali Yaşar, Duhaney, Vorobjvas, Loshaj, Sambissa, Mendy Mamadou, Jackson
Yedekler: Alp Arda, Vefa Temel, Emrehan Gedikli, Simon Deli, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şen
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Onuachu (dk. 6 ve 7) (Trabzonspor)