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Trabzonspor, Ruzomberok maçına hazırlanıyor

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 22:21 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:23
Trabzonspor, Ruzomberok maçına hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.

Şut çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular, çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili ekip, Ruzomberok maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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