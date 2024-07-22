Trabzonspor, Ruzomberok maçına hazırlanıyor

22 Temmuz 2024 22:21 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 22:23

Jose Mourinho, Lugano maçı için iddialı konuştu! 'Kazanmak için buradayız'

Jose Mourinho, Lugano maçı için iddialı konuştu! 'Kazanmak için buradayız'

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.

Şut çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular, çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili ekip, Ruzomberok maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.