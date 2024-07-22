Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ayoub El Kaabi, Yunan takımıyla sözleşmesini uzattı!

22 Temmuz 2024 19:56 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:02

Feyenoord logosunu yeniledi! 4 değişiklik olsa da fark edilmedi

Feyenoord logosunu yeniledi! 4 değişiklik olsa da fark edilmedi

Olimpiakos, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

"BİRLİKTE SAVAŞTIK"

Olimpiakos'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Birlikte savaştık, kazandık, birlikte fethettik ve şimdi birlikte hayal kurmaya devam edeceğiz! Ayoub El Kaabi, Olympiacos FC ile sözleşme uzattı!" yazıldı.

Faslı golcü, geçen sezon Olimpiakos'ta 50 maça çıkmıştı. Ayoub El Kaabi bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 3 asist kaydetti.

HATAYSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Daha önce ülkemizde Hatayspor'da da forma giyen Ayoub El Kaabi, sırasıyla Wydad AC, RS Berkane, HB CFFC ve Al-Sadd kulüplerinde de görev yaptı.