Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ayoub El Kaabi, Yunan takımıyla sözleşmesini uzattı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 19:56 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 20:02
Olimpiakos, Ayoub El Kaabi ile masaya oturdu. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Faslı golcü Ayoub El Kaabi, Olympiakos ile yeni sözleşme imzaladı.
Olimpiakos, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
"BİRLİKTE SAVAŞTIK"
Olimpiakos'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Birlikte savaştık, kazandık, birlikte fethettik ve şimdi birlikte hayal kurmaya devam edeceğiz! Ayoub El Kaabi, Olympiacos FC ile sözleşme uzattı!" yazıldı.
Faslı golcü, geçen sezon Olimpiakos'ta 50 maça çıkmıştı. Ayoub El Kaabi bu karşılaşmalarda 33 gol atarken 3 asist kaydetti.
HATAYSPOR FORMASI GİYMİŞTİ
Daha önce ülkemizde Hatayspor'da da forma giyen Ayoub El Kaabi, sırasıyla Wydad AC, RS Berkane, HB CFFC ve Al-Sadd kulüplerinde de görev yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com