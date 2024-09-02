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Trabzonspor'dan Enis Destan açıklaması

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Eylül 2024 15:24 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:30
Trabzonspor&#039;dan Enis Destan açıklaması

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan golcü futbolcu Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan golcü oyuncusu Enis Destan'ın sağ omuz bölgesinde bağ yaralanması tespit edildiği açıklandı.

Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, karşılaşmanın son dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Enis Destan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"OMZUNDA BAĞ YARALANMASI TESPİT EDİLDİ"

Beşir, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda ikas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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