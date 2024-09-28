Trabzonspor'dan kritik hamle: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!

28 Eylül 2024 12:56 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:57

Süper Lig devi Trabzonspor, mali anlamda çok kritik bir hamleye imza attı. Karadeniz ekibi, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk Süper Lig ekibi oldu. Bordo-mavili kulüp tüm borçlarını kapatarak Bankalar Birliği'nden ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor​, mali anlamdan dikkat çeken bir işe imza attı. Tüm borcunu kapatan Karadeniz temsilcisi, Bankalar Birliği'nden tamamen ayrıldı. Bordo-mavililer, Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp oldu. RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp oldu. Haberin detayında, tüm borcunu kapatan bordo-mavililerin önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağı ifade edildi. İlgili Haberler Şenol Güneş son üç maçtaki sonucu böyle yorumladı: Trabzonspor tarihinde ender görülen bir hadise Trabzonspor'dan tarihe geçen sezon başlangıcı!