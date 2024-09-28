Trabzonspor'dan kritik hamle: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 12:56 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:57
Süper Lig devi Trabzonspor, mali anlamda çok kritik bir hamleye imza attı. Karadeniz ekibi, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk Süper Lig ekibi oldu. Bordo-mavili kulüp tüm borçlarını kapatarak Bankalar Birliği'nden ayrıldı. İşte detaylar...
Trabzonspor, mali anlamdan dikkat çeken bir işe imza attı. Tüm borcunu kapatan Karadeniz temsilcisi, Bankalar Birliği'nden tamamen ayrıldı.
Bordo-mavililer, Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp oldu.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp oldu.
Haberin detayında, tüm borcunu kapatan bordo-mavililerin önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağı ifade edildi.
Kaynak: tgrthaber.com