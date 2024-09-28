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Trabzonspor'dan kritik hamle: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
28 Eylül 2024 12:56 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:57
Trabzonspor&#039;dan kritik hamle: Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu!

Süper Lig devi Trabzonspor, mali anlamda çok kritik bir hamleye imza attı. Karadeniz ekibi, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk Süper Lig ekibi oldu. Bordo-mavili kulüp tüm borçlarını kapatarak Bankalar Birliği'nden ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor​, mali anlamdan dikkat çeken bir işe imza attı. Tüm borcunu kapatan Karadeniz temsilcisi, Bankalar Birliği'nden tamamen ayrıldı.

Bordo-mavililer, Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp oldu.

Haberin detayında, tüm borcunu kapatan bordo-mavililerin önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağı ifade edildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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