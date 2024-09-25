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Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Eylül 2024 15:54 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:04
Trabzonspor&#039;dan sakatlık açıklaması

Trabzonspor'a iki oyuncusundan kötü haber geldi. Bordo-mavili futbolcular Umut Bozok ve Batagov'da kas yaralanması tespit edildi.

Trabzonspor​ Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcuları Umut Bozok​ ile Arseniy Batagov'da kas yaralanması tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçtan sonra Umut Bozok'un adalesinde ağrı hissettiğini belirtti.

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması - 1. Resim

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Umut Bozok'un yapılan muayenesinde sağ üst adalesinde kas yaralanması tespit edildiğini aktaran Beşir, futbolcunun tedavisine başlandığını aktardı.

Arseniy Batagov'un da antrenmanın ardından ağrı hissettiğine işaret eden Beşir, "Yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık bölgesinde (adduktor) kas yaralanması tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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