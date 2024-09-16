Trabzonsporlu Edin Visca'dan kırmızı kart özrü

16 Eylül 2024 15:54 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:55

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 12. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyundan atılan Edin Visca, bordo-mavili camiadan özür diledi.

Trendyol Süper Lig​'in 5. haftasında Trabzonspor​'un Beşiktaş​'ı konuk ettiği maç 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart​ gören Edin Visca​, özür açıklamasında bulundu.

"ARKADAŞLARIMI ZOR DURUMDA BIRAKTIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Takımı zor durumda bıraktığını belirten Visca, "Öncelikle Beşiktaş maçında yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin bir üzüntü içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Takımıma en yüksek katkıyı verme hırsıyla başladığım maçta talihsiz bir şekilde gördüğüm kırmızı kartla, sahadaki arkadaşlarımı zor durumda bıraktım. İstemeden yaptığım bu hata için tüm camiamızdan, teknik ekipten ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. En büyük arzum bundan önce olduğu gibi bundan sonra da takımıma en büyük katkıyı sağlayıp elde edeceğimiz zaferlerde rol oynamak olacaktır" ifadelerini kullandı.