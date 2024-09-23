Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı sonu futbolcular açıklamalarda bulundu!

23 Eylül 2024 22:51 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 22:56

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta kapanış maçı olan Gaziantep FK evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Bordo-mavili futbolculardan Muhammed Cham, Cihan Çanak ve Pedro Malheiro maç sonu açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Trabzonspor'da Muhammed Cham, Cihan Çanak ve Pedro Malheiro açıklamalarda bulundu.

"FAZLA ZAMAN KAYBETTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Muhammed Cham, "Doğrusunu söylemek gerekirse, yorum yapmak güç. Bazen topu ayağımızda fazla tuttuk, fazla zaman kaybettik. Yeni bir takımız, zamana ihtiyacımız var. Bu bir bahane olmayabilir ama alışma süreci olabiliyor. Bir haftamız var, çalışacağız. Bir sonraki maçta çok daha iyi olacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜZ"

Maç sonu kısa bir demeç veren genç futbolcu Cihan Çanak, "Bugün de kötü oynadık. Konuşmak istemiyorum, üzgünüz. Sonraki maçlara bakacağız, devam edeceğiz" dedi.

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR BERABERLİK ALDIK"

Karşılaşmada iptal edilen golün altını çizen Pedro Malheiro, "Maçı kazanmak için çıktık. Tüm maçlarda hedefimiz 3 puan. Pozisyonlarımız da vardı. Verilmesi gereken, iptal olan bir golümüz vardı. Daha fazlasını yapmamız gerekiyor, elimizden geleni yapmalıyız. Bugün kazanmak isterdik ama istemediğimiz bir beraberlik aldık" açıklamasında bulundu.