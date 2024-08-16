Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:50
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi belli oldu.
RAKİP ST. GALLEN
Bordo-mavililer, play-off maçında Slask Wroclaw'ı eleyen İsviçre ekibi ST. Gallen ile karşılaşacak.
İlk maç 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı