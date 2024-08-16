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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ağustos 2024 09:49 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 09:50
Trabzonspor&#039;un Konferans Ligi&#039;ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Avusturya ekibi Rapid Wien'e elenen Trabzonspor'un Konferans Ligi Play-off turundaki rakibi belli oldu.

RAKİP ST. GALLEN

Bordo-mavililer, play-off maçında Slask Wroclaw'ı eleyen İsviçre ekibi ST. Gallen ile karşılaşacak.

İlk maç 22 Ağustos Perşembe, rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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