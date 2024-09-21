Türk spor basınının acı kaybı: Ercan Güven hayatını kaybetti

21 Eylül 2024 10:03 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 10:09

Geçtiğimiz günlerde spor yazarı Ahmet Çakır'ın vefat etmesinin ardından Türk spor basınının bir usta kalemi daha hayatını kaybetti. Usta spor yazarı Ercan Güven hayata gözlerini yumdu. Güven'in ölüm nedeni de belli oldu.

Milliyet Gazetesi'nde 40 yılı aşkın süredir görev yapan spor basınının duayen isimlerinden Ercan Güven hayatını kaybetti. Türk spor basınının usta kalemlerinden Ercan Güven'in kalp krizi​ geçirerek vefat ettiği ifade edildi. TSYD ÜYESİYDİ Ercan Güven, Milliyet Gazetesi Spor Servisi'nin müdürü ve pek çok gazeteci yetiştiren merhum Namık Sevik'in de yeğeniydi. Güven ayrıca Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesiydi. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AHMET ÇAKIR HAYATINI KAYBETMİŞTİ Geçen günlerde Türk spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Çakır, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Spor dünyasının önemli isimlerinden art arda gelen vefat haberleri spor camiasını hüzne boğdu. İlgili Haberler Ahmet Çakır kimdir? Spor yazarı Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti! Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu